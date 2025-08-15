На берегу реки Обь в Новосибирске нашли зуб шерстистого носорога

Животное обитало в этих местах 8−14 тысяч лет назад.
В Новосибирской области, в процессе подготовки к ознакомительной поездке на берег реки Обь, был найден отлично сохранившийся зуб волосатого носорога, который жил в этих краях приблизительно 8−14 тысячелетий тому назад.
Согласно информации, размещенной в сообществе «Территория Сибири: экскурсии и путешествия», данная находка представляет собой важную ценность для науки.
По данным, предоставленным организаторами проекта, шерстистые носороги были большими зверями с плотной шерстью, адаптированными к холодному климату. Их рога, достигавшие в длину метра, служили для извлечения пищи из-под снежного покрова. Эти животные населяли территорию Евразии, включая Сибирь, но исчезли примерно 8−14 тысяч лет назад, вероятной причиной чего стали климатические изменения.
Новосибирский регион славится регулярными находками останков мамонтовой фауны, в частности, шерстистых носорогов, мамонтов и древних бизонов, существовавших около 10 тысяч лет назад. Эксперты объясняют, что кости этих существ обычно находятся под толстыми слоями четвертичных отложений и становятся видны только при разрушении берегов рек и оврагов водой.