На берегу реки Обь в Новосибирске нашли зуб шерстистого носорога

Новосибирский регион славится регулярными находками останков мамонтовой фауны, в частности, шерстистых носорогов, мамонтов и древних бизонов, существовавших около 10 тысяч лет назад. Эксперты объясняют, что кости этих существ обычно находятся под толстыми слоями четвертичных отложений и становятся видны только при разрушении берегов рек и оврагов водой.