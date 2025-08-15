Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На берегу реки Обь в Новосибирске нашли зуб шерстистого носорога

Животное обитало в этих местах 8−14 тысяч лет назад.

Животное обитало в этих местах 8−14 тысяч лет назад.

В Новосибирской области, в процессе подготовки к ознакомительной поездке на берег реки Обь, был найден отлично сохранившийся зуб волосатого носорога, который жил в этих краях приблизительно 8−14 тысячелетий тому назад.

Согласно информации, размещенной в сообществе «Территория Сибири: экскурсии и путешествия», данная находка представляет собой важную ценность для науки.

По данным, предоставленным организаторами проекта, шерстистые носороги были большими зверями с плотной шерстью, адаптированными к холодному климату. Их рога, достигавшие в длину метра, служили для извлечения пищи из-под снежного покрова. Эти животные населяли территорию Евразии, включая Сибирь, но исчезли примерно 8−14 тысяч лет назад, вероятной причиной чего стали климатические изменения.

Новосибирский регион славится регулярными находками останков мамонтовой фауны, в частности, шерстистых носорогов, мамонтов и древних бизонов, существовавших около 10 тысяч лет назад. Эксперты объясняют, что кости этих существ обычно находятся под толстыми слоями четвертичных отложений и становятся видны только при разрушении берегов рек и оврагов водой.