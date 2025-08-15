Стингрей к 35-летию со дня гибели Цоя поделилась архивными фотографиями музыканта

Певица Джоанна Стингрей к 35-летию со дня гибели советского рок-музыканта Виктора Цоя поделилась фотографиями музыканта из личного архива.
Кадры опубликовало агентство ТАСС.
В июне в день рождения Цоя у стены-памятника на Старом Арбате собрались поклонники его творчества. Фанаты спели хиты группы «Кино», а также написали на стене строчки из культовых песен музыканта.
Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Учился в художественной школе, позже — в Серовском училище, откуда был отчислен, и получил профессию резчика по дереву. С юных лет увлекался музыкой, играл в самодеятельных коллективах. В начале 1980-х стал одним из основателей группы «Кино». Первые записи музыканты делали на магнитофон в домашних условиях, а их концерты собирали аудиторию в клубах Ленинграда.
Коллектив быстро приобрел известность в СССР, а песни Цоя стали отражением духа времени. Лирика «Кино» затрагивала темы свободы личности, перемен и социальных настроений эпохи перестройки. Наибольшую популярность принесли альбомы «Группа крови» (1988 год), «Звезда по имени Солнце» (1989-й) и «Черный альбом» (1990-й). Композиции «Перемен!», «Кукушка», «Пачка сигарет» и «Видели ночь» вошли в число культовых, а концерты группы собирали стадионы.
15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии. Его смерть стала шоком для миллионов поклонников. Несмотря на прошедшие десятилетия, творчество Цоя и «Кино» продолжает оказывать влияние на рок-музыку и массовую культуру. Песни по-прежнему звучат на концертах, в кино и на улицах, а память о музыканте увековечена памятниками, граффити и многочисленными трибьютами.