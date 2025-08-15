Стингрей к 35-летию со дня гибели Цоя поделилась архивными фотографиями музыканта

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Учился в художественной школе, позже — в Серовском училище, откуда был отчислен, и получил профессию резчика по дереву. С юных лет увлекался музыкой, играл в самодеятельных коллективах. В начале 1980-х стал одним из основателей группы «Кино». Первые записи музыканты делали на магнитофон в домашних условиях, а их концерты собирали аудиторию в клубах Ленинграда.