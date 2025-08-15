«Каждый килограмм меди — удар по врагу»: что жители Екатеринбурга знают о Верхней Пышме и ее подвиге

«Верхняя Пышма — старинное место. Там очень древние церкви. Очень одухотворенное место. В годы войны, как и везде, там было много заводов. Сейчас популярна музеем военной техники — очень раскручен… Мои родители, и деды: бабушки, дедушки работали в металлургии… Такое время тяжелое было», — рассказал пожилой горожанин.