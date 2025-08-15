Ричмонд
«Каждый килограмм меди — удар по врагу»: что жители Екатеринбурга знают о Верхней Пышме и ее подвиге

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 14 августа, ФедералПресс. Верхняя Пышма получила звание «Город трудовой доблести» за уникальный вклад в Победу: ее медь шла на 80% патронов СССР. Мы опросили екатеринбуржцев, что они знают о Верхней Пышме и ее прошлом.

Источник: РИА "ФедералПресс"

16 января 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Верхней Пышме почетное звание «Город трудовой доблести» — за героизм рабочих в годы войны. Город стал четвертым в Свердловской области (после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского), удостоенным этого статуса.

И это неспроста: В 1941—1945 гг. Пышминский медеэлектролитный завод (ПМЭЗ) был единственным в СССР производителем медного порошка для авиации и мотостроения.

А из местной меди делали 80% всех снарядных гильз и патронов страны. Рабочие, включая женщин и подростков, трудились по 12 часов под лозунгом: «Каждый килограмм меди — удар по врагу!».

Мы опросили горожан, что они знают о Верхней Пышме.

«Знаю-ли я про звание? Нет. Единственное, что я слышал — там огромная выставка автомобилей и техники/спецтехники», — сказал молодой мужчина.

Представители старшего поколения оказались более осведомленными.

«Верхняя Пышма — старинное место. Там очень древние церкви. Очень одухотворенное место. В годы войны, как и везде, там было много заводов. Сейчас популярна музеем военной техники — очень раскручен… Мои родители, и деды: бабушки, дедушки работали в металлургии… Такое время тяжелое было», — рассказал пожилой горожанин.

Молодежь в большинстве своем не осведомлена о славной истории Верхней Пышмы.