«Каждый килограмм меди — удар по врагу»: что жители Екатеринбурга знают о Верхней Пышме и ее подвиге

16 января 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Верхней Пышме почетное звание «Город трудовой доблести» — за героизм рабочих в годы войны. Город стал четвертым в Свердловской области (после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского), удостоенным этого статуса.
И это неспроста: В 1941—1945 гг. Пышминский медеэлектролитный завод (ПМЭЗ) был единственным в СССР производителем медного порошка для авиации и мотостроения.
А из местной меди делали 80% всех снарядных гильз и патронов страны. Рабочие, включая женщин и подростков, трудились по 12 часов под лозунгом: «Каждый килограмм меди — удар по врагу!».
Мы опросили горожан, что они знают о Верхней Пышме.
«Знаю-ли я про звание? Нет. Единственное, что я слышал — там огромная выставка автомобилей и техники/спецтехники», — сказал молодой мужчина.
Представители старшего поколения оказались более осведомленными.
«Верхняя Пышма — старинное место. Там очень древние церкви. Очень одухотворенное место. В годы войны, как и везде, там было много заводов. Сейчас популярна музеем военной техники — очень раскручен… Мои родители, и деды: бабушки, дедушки работали в металлургии… Такое время тяжелое было», — рассказал пожилой горожанин.
Молодежь в большинстве своем не осведомлена о славной истории Верхней Пышмы.