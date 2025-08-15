Каких учителей больше всего не хватает в школах Екатеринбурга — список

Ранее Министерство просвещения России официально определило нормы часов преподавательской и рабочей нагрузки для педагогов в зависимости от их должности и специальности. В ведомстве пояснили, что нормы часов — это расчетные параметры для начисления зарплаты. Фактическое распределение нагрузки осуществляется самими образовательными организациями и утверждается на начало каждого учебного года.