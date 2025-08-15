Ричмонд
Каких учителей больше всего не хватает в школах Екатеринбурга — список

В школах Екатеринбурга самые «дефицитные» учителя — начальных классов, математики и иностранного языка.

Источник: ЕАН

Об этом ЕАН заявила директор департамента образования Инна Гумбатова. По ее словам, сейчас в школах открыто 139 вакансий учителей. Также не хватает педагогов по русскому языку, информатике, физике, технологии, биологии и литературе.

Для решения проблем кадрового дефицита в общеобразовательных организациях проводится системная работа, которая включает предоставление меры материальной поддержки при заключении договора о целевом обучении, курсовую подготовку и переподготовку педагогов за счет целевых субсидий, сопровождение молодых педагогов опытными наставниками, возможности принимать участие в профессиональных конкурсах.

отметила Гумбатова

Ранее Министерство просвещения России официально определило нормы часов преподавательской и рабочей нагрузки для педагогов в зависимости от их должности и специальности. В ведомстве пояснили, что нормы часов — это расчетные параметры для начисления зарплаты. Фактическое распределение нагрузки осуществляется самими образовательными организациями и утверждается на начало каждого учебного года.