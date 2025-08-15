Ричмонд
Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил авиастроителей с их праздником

15 августа отмечают День авиастроителя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил авиастроителей с их профессиональным праздником. День авиастроителя отмечают в России 15 августа. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города, жители гордятся выдающимися авиаконструкторами Николаем Камовым и Михаилом Милем.

Они создали первые советские винтокрылые машины. Их разработки до сих пор используются в гражданском и военном авиастроении. В честь был установлен памятник в центре города.

— Уважаемые авиастроители и ветераны отрасли, признателен вам за профессионализм и внимание к деталям, преданность к делу и ответственность, с которой вы решаете сложные инженерные задачи, поднимаете в небо новые самолёты. — подчеркнул Руслан Болотов.

Сегодня флагманом выпуска самолётов в России заслуженно называют Иркутский авиазавод. Производственная школа на предприятии славится благодаря инновационным конструкторским и решениям. Достижением работников Иркутска является отечественный пассажирский лайнер МС-21.