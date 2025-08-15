Бабушка с иконой выбежала навстречу российскому дрону в Красноармейске

Бабушка с иконой выбежала навстречу российскому беспилотнику в Красноармейске, чтобы указать операторам, что в этом районе укрываются мирные жители. Видео с камеры дрона поделился разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Король».
— Была замечена небольшая молельня христианская, православная. И в этот момент к нам выбежала бабушка. Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно. Пока мы осматривали район, к нам выбежала бабушка. И она бежит к нам с иконой. Потом уже, когда мы пересматривали, то увидели, что она к нам пришла именно с иконой и показывала икону, — рассказал боец в беседе с РИА Новости.
Семья из ДНР два месяца прятала у себя раненого российского бойца от украинских военных. Военный с позывным «Князь» был ранен во время штурма села Новый Комар. Его спасли супруги, которые в течение двух месяцев укрывали солдата в своем подвале и выхаживали его. При этом в соседнем здании была обустроена позиция украинских боевиков.