В мессенджере Max можно пожаловаться на небезопасный контент

Теперь в каждом чате пользователи могут воспользоваться кнопкой «Пожаловаться». Для этого достаточно нажать и удерживать сообщение, которое кажется вредоносным, выбрать причину обращения и отправить жалобу модераторам и специалистам площадки. «Центр безопасности фиксирует не только спам, но и оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии», — пояснили ТАСС в пресс-службе Max.