Детские игры с огнем привели к пожару в заброшенном доме в Красном Сулине

Под Ростовом подростки подожгли дом и скрылись.

Источник: Комсомольская правда

Трое детей восьми, девяти и десяти лет стали виновниками пожара в заброшенном здании в Красном Сулине. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По предварительным данным, подростки сначала пробрались в пустующий дом, чтобы покурить, а затем начали играть с зажигалкой. Вспыхнувший пластик мгновенно распространил огонь по всему помещению.

Испугавшись быстро разрастающегося пламени, дети покинули место происшествия. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь уже полностью охватил здание площадью 64 квадратных метра.

На место ЧП оперативно прибыли восемь сотрудников МЧС России с двумя единицами спецтехники, которые смогли локализовать и ликвидировать возгорание.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности.

