Детские игры с огнем привели к пожару в заброшенном доме в Красном Сулине

Трое детей восьми, девяти и десяти лет стали виновниками пожара в заброшенном здании в Красном Сулине. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По предварительным данным, подростки сначала пробрались в пустующий дом, чтобы покурить, а затем начали играть с зажигалкой. Вспыхнувший пластик мгновенно распространил огонь по всему помещению.
Испугавшись быстро разрастающегося пламени, дети покинули место происшествия. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь уже полностью охватил здание площадью 64 квадратных метра.
На место ЧП оперативно прибыли восемь сотрудников МЧС России с двумя единицами спецтехники, которые смогли локализовать и ликвидировать возгорание.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности.
