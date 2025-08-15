Покрытие Луной звёздного скопления Плеяды могут увидеть хабаровчане

Редкое астрономическое событие произойдет предстоящей ночью — с 16 на 17 августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В ночном небе жители региона смогут разглядеть покрытие Луной звездного скопления Плеяды.
— Происходит это завораживающее событие раз в несколько лет. И при всем этом на Дальнем Востоке увидеть его получалось не всегда. На этот раз покрытие будет видно также не по всей России: чем западнее, тем хуже будут условия, а вот дальневосточному региону повезло — здесь ожидаются наилучшие условия для наблюдения, — говорит руководитель клуба «Астрономия в Хабаровске» Владимир Моисеев.
Астроном объяснил, что покрытием называют астрономическое явление, при котором Луна проходит перед другим небесным объектом и скрывает его от наблюдателя.
— В этот раз ее путь пересечется с Плеядами. Это одно из самых красивых рассеянных скоплений, известное с древности под именем «Семь Сестер». Греки верили, что это нимфы, превращенные в звезды, а майя использовали их для расчета календаря, — информирует Владимир Моисеев.
Начнется покрытие после полуночи, поэтому при подходящих погодных условиях в Хабаровске наблюдать явление лучше с этого времени и вплоть до 02:30 часов. Россыпь голубоватых точек можно будет увидеть вдали от городской засветки в небольшой телескоп или бинокль.
