Покрытие Луной звёздного скопления Плеяды могут увидеть хабаровчане

— Происходит это завораживающее событие раз в несколько лет. И при всем этом на Дальнем Востоке увидеть его получалось не всегда. На этот раз покрытие будет видно также не по всей России: чем западнее, тем хуже будут условия, а вот дальневосточному региону повезло — здесь ожидаются наилучшие условия для наблюдения, — говорит руководитель клуба «Астрономия в Хабаровске» Владимир Моисеев.