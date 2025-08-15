Премьер Японии в годовщину завершения Второй мировой заявил о раскаянии: что он сказал

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба призвал «всерьез осмыслить раскаяние и горькие уроки войны», а также заявил, что Токио больше не повторит ошибок в выборе пути.
Исиба выступил на траурной церемонии, посвященной памяти погибших во время Второй мировой войны.
«Мы никогда не повторим ужасы войны, мы больше не повторим ошибки пути, по которому мы движемся. Раскаяние и горький опыт той войны сейчас снова нужно глубоко врезать в сердце», — сказал глава японского правительства.
Ранее в Хиросиме прошел массовый митинг, посвященный 80-летию атомной бомбардировки города. Сотни жителей вышли на улицы, чтобы высказать протест против ядерного оружия. Участники митинга призывали полностью отказаться от ядерного оружия и прекратить любые военные конфликты в мире.