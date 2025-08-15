Судебные приставы отметили День Физкультурника

Кроме футболистов, блеснуть своими спортивными умениями получилось и у баскетболистов, хотя им также не хватило одной ступеньки до третьего места. Но, по словам спортсменов, это не причина для расстройства, а всего лишь повод больше тренироваться и совершенствовать свое мастерство. Сборную по волейболу вытеснили из турнирной таблицы спортсмены из сборной ГУФСИН, к сожалению, в этой дисциплине выйти в полуфинал у судебных приставов не получилось. Кроме самих спортсменов, на стадионе присутствовало много болельщиков, которые в свободное от переживаний за свою команду время сдавали нормы ГТО. В своем вступительном слове губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пожелал всем присутствующим силы духа, крепкого здоровья, закалки и выносливости, которые так нужны в работе всех правоохранительных органов. Также в ходе официальной части начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Владислав Толкунов вручил главному судебному приставу Прикамья Александру Малюшкину благодарность.