Судебные приставы отметили День Физкультурника

В первом матче победа оказалась за работниками органа принудительного исполнения. Три виртуозных гола не оставили патрульным возможности отыграться. Но уже во втором матче турнира футбольная Фортуна отвернулась от судебных приставов. Обидный проигрыш лишил их шанса побороться за первое и второе места. При этом стоит отметить великолепную игру вратаря команды Дмитрия Субботина, который делал все, от него зависящее, чтобы не подпустить команду соперника к своим воротам. Сражение за бронзу чемпионата вышло нешуточным, страсти кипели как на поле, так и среди болельщиков. Свое преимущество на игровом газоне футболисты из ГУ МВД обозначили сразу, но все же не смогли помешать приставам забить гол престижа. В итоге — четвертое место в турнире и твердая уверенность, что в следующем году удастся подняться на пьедестал за медалями победителей.
Кроме футболистов, блеснуть своими спортивными умениями получилось и у баскетболистов, хотя им также не хватило одной ступеньки до третьего места. Но, по словам спортсменов, это не причина для расстройства, а всего лишь повод больше тренироваться и совершенствовать свое мастерство. Сборную по волейболу вытеснили из турнирной таблицы спортсмены из сборной ГУФСИН, к сожалению, в этой дисциплине выйти в полуфинал у судебных приставов не получилось. Кроме самих спортсменов, на стадионе присутствовало много болельщиков, которые в свободное от переживаний за свою команду время сдавали нормы ГТО. В своем вступительном слове губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пожелал всем присутствующим силы духа, крепкого здоровья, закалки и выносливости, которые так нужны в работе всех правоохранительных органов. Также в ходе официальной части начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Владислав Толкунов вручил главному судебному приставу Прикамья Александру Малюшкину благодарность.