Мать главы Amazon Безоса умерла от тяжелой болезни в 78 лет

— После долгой борьбы с деменцией с тельцами Леви мама скончалась в окружении тех, кто ее любил: детей, внуков и моего отца. Я знаю, что в последние мгновения своей жизни она чувствовала нашу любовь. Нам всем так повезло, что мы были в ее жизни. Я навсегда сохраню ее в своем сердце. Я люблю тебя, мама, — написал Джефф Безос.