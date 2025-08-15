Мать главы Amazon Безоса умерла от тяжелой болезни в 78 лет

Американский филантроп и мать главы Amazon Джеффа Безоса Жаклин скончалась от тяжелой болезни в возрасте 78 лет.
О смерти матери сообщил сам Безос в своих соцсетях, также рассказав о ее последних днях жизни.
— После долгой борьбы с деменцией с тельцами Леви мама скончалась в окружении тех, кто ее любил: детей, внуков и моего отца. Я знаю, что в последние мгновения своей жизни она чувствовала нашу любовь. Нам всем так повезло, что мы были в ее жизни. Я навсегда сохраню ее в своем сердце. Я люблю тебя, мама, — написал Джефф Безос.
В 2020 году у Жаклин Безос диагностировали деменцию с тельцами Леви — прогрессирующее неврологическое заболевание. Ее муж Мигель поддерживал Безос на протяжении всей борьбы с болезнью.
Жаклин Гиз родилась 29 декабря 1946 года в Нью-Мексико. В старших классах школы начала встречаться с Тедом Йоргенсеном, в 16 лет забеременела и 12 января 1964 года родила сына Джеффа. Спустя год брак распался. Позже, обучаясь в вечерней школе, она познакомилась с кубинским беженцем Мигелем Безосом, за которого вышла замуж. Мигель усыновил Джеффа, после чего семья переехала сначала в Техас, затем во Флориду. У супругов родились дочь Кристина и сын Марк.
В 40 лет Жаклин окончила Университет Святой Елизаветы. В 1995 году вместе с мужем вложила 245 573 доллара в создание Amazon, получив 6 процентов акций. Она активно занималась благотворительностью через Фонд семьи Безос.