Правила перевода денег по карточкам пенсионеров изменятся с 1 сентября

Об этом в интервью RT рассказала директор юридического департамента портала «Сравни.ру» Юлия Суворова, сообщает ИА DEITA.RU.
Речь идёт о запуске инновационного сервиса под условным названием «Вторые руки». Его основная задача — обеспечить дополнительный уровень безопасности для владельцев карт, особенно пожилых людей, позволяя им контролировать и ограничивать выполнение финансовых операций без их согласия.
В рамках сервиса граждане смогут установить запрет на автоматическое выполнение переводов и снятие наличных со своих счетов, а также выбрать доверенных лиц, которые будут подтверждать каждую транзакцию.
Особенностью системы является возможность выбора не только родственников, но и других доверенных лиц — друзей, соседей или представителей организаций. Эти лица получат уведомления о предстоящих операциях и смогут одобрить или отклонить их через специальное приложение или онлайн-кабинет.
Такой подход позволяет снизить риск мошенничества и повысить уровень защиты средств пожилых граждан. Эксперт отметила, что механизм можно будет применять не только к переводам и снятию наличных, но и к другим операциям, например, оплате коммунальных услуг или покупкам в интернет-магазинах.
Это особенно актуально в условиях роста числа случаев мошенничества с использованием банковских карт. При этом Суворова предупредила о возможных рисках злоупотреблений со стороны доверенных лиц. Недобросовестные люди могут попытаться воспользоваться доверием для проведения операций без согласия владельца карты.
Поэтому важно тщательно подходить к выбору доверенных лиц и регулярно проверять настройки безопасности. Нововведение начнет действовать с 1 сентября и станет обязательным для всех российских банков. Опыт тестирования показал его эффективность в снижении числа случаев мошенничества среди пожилых граждан.
Власти надеются, что новая система поможет защитить уязвимых клиентов и повысит уровень доверия к банковским услугам. Кроме того, планируется проведение информационных кампаний для пенсионеров о новых возможностях защиты своих средств, а также создание специальных горячих линий для консультаций по использованию сервиса «Вторые руки». Банки уже начали подготовку к внедрению системы, чтобы обеспечить ее максимально удобное и безопасное использование для всех клиентов.