Мирошник о возможности ответного визита Трампа в РФ: «Рассчитываем на взаимный приезд»

Россия ожидает ответного визита президента США Дональда Трампа после встречи лидеров двух стран на Аляске 15 августа. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Отвечая на вопрос о признании США новых российских регионов, дипломат подчеркнул принцип взаимности в международных отношениях.
«Я могу сказать одно: мы говорим о симметричных действиях. Если российский лидер отправляется на территорию США, мы рассчитываем на взаимный приезд лидера Соединенных Штатов на российскую территорию», — уточнил Мирошник.
Помощник российского президента Ушаков подчеркивал, что урегулирование украинского кризиса станет центральной, но не единственной темой предстоящих переговоров. Лидеры также обсудят перспективы двустороннего экономического сотрудничества и актуальные вопросы глобальной безопасности.
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал предстоящую встречу на Аляске ключевым этапом на пути к мирному урегулированию украинского конфликта.