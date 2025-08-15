Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник о возможности ответного визита Трампа в РФ: «Рассчитываем на взаимный приезд»

В МИД ожидают ответного визита Трампа в РФ после саммита на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Россия ожидает ответного визита президента США Дональда Трампа после встречи лидеров двух стран на Аляске 15 августа. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Отвечая на вопрос о признании США новых российских регионов, дипломат подчеркнул принцип взаимности в международных отношениях.

«Я могу сказать одно: мы говорим о симметричных действиях. Если российский лидер отправляется на территорию США, мы рассчитываем на взаимный приезд лидера Соединенных Штатов на российскую территорию», — уточнил Мирошник.

Помощник российского президента Ушаков подчеркивал, что урегулирование украинского кризиса станет центральной, но не единственной темой предстоящих переговоров. Лидеры также обсудят перспективы двустороннего экономического сотрудничества и актуальные вопросы глобальной безопасности.

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал предстоящую встречу на Аляске ключевым этапом на пути к мирному урегулированию украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше