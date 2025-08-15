Актёр из Норильска раскрыл детали съемок в сенсационном сериале «Хутор»

25 августа в 20:00 на канале ТНТ состоится долгожданная премьера комедийного сериала «Хутор», в котором одну из ключевых ролей исполнил актер из Норильска Алексей Медведев.
Проект рассказывает историю блогера Артема (Сергей Романович), который, спасаясь от долгов, оказывается в закрытой общине под руководством харизматичного Бати (Гоша Куценко). Этот необычный мир, живущий по своим законам вдали от цивилизации, становится для героя неожиданным испытанием.
Алексей Медведев, известный по работам с Полом Гринграссом и другими именитыми режиссерами, воплотил на экране сложного персонажа — бывшего заключенного, занимающего особое положение в общине.
«Мой герой — главный антагонист хутора, — рассказывает актер. — Для подготовки изучал материал и референсы, но особых тренингов не требовалось. На площадке создали удивительную атмосферу — с живыми животными и детализированными декорациями».
Стоит отметить, что это уже второй крупный проект с участием Медведева в этом году — ранее он представил свою режиссерскую работу «Право выбора».
«Хутор» обещает стать одним из самых обсуждаемых сериалов осени, сочетая остросоциальную сатиру с элементами драмы и искрометного юмора. Особый интерес вызывает необычная локация — полноценный хутор, построенный специально для съемок.
Напомним, что в фильмографии сибиряка более 50 проектов. Алексей работал с такими режиссерами, как Пол Гринграсс («Превосходство Борна», «Ультиматум Борна»), Кирилл Васильев («Ну здравствуй, Оксана Соколова!», «Фитнес»), Иван Макаревич («Копы», «Уроки китайского»).
Для Красноярского края участие местных актеров в федеральных проектах становится доброй традицией, подчеркивающей творческий потенциал региона.