Фестиваль «ТехноАрт» в Новосибирске соединит науку и искусство с помощью ИИ

На площади перед кинотеатром «Победа» состоится более 30 мероприятий.

На площади перед кинотеатром «Победа» состоится более 30 мероприятий.

С 29 по 31 августа Новосибирск станет местом проведения «ТехноАрта», самого масштабного научно-художественного фестиваля за Уралом. В этом году его темой станет применение искусственного интеллекта в науке и творчестве.

Более 30 различных событий развернутся на площади перед кинотеатром «Победа».

В рамках научной программы запланированы неформальные встречи с учеными, научно-развлекательное представление в формате КВН, лекции и научный анализ кинолент. Музыкальная программа фестиваля порадует выступлениями шоумена Александра Пушного, джазовой вокалистки Варвары Убель, а также Русского академического оркестра, который совместно с виолончелистом Станиславом Овчинниковым представит рок-хиты в симфонической обработке. Завершит фестиваль выступление инди-поп коллектива «Обе две».

На три дня улица Ленина станет пешеходной. Все мероприятия фестиваля, вход на которые свободный, будут начинаться каждый день в 11:00.