Минобразования сказало, какими будут домашние задания по физкультуре для школьников в Беларуси

В ведомстве отметили, что 1 с сентября у белорусских школьников будет три урока физической культуры в неделю. В пресс-службе пояснили, что это призвано бороться с гиподинамией, а также улучшить физическую подготовку, сформировать у учащихся устойчивую привычку к активному образу жизни.