Минобразования сказало, какими будут домашние задания по физкультуре для школьников в Беларуси

Минобразования раскрыло домашнее задание по физкультуре для школьников в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства образования.
В ведомстве отметили, что 1 с сентября у белорусских школьников будет три урока физической культуры в неделю. В пресс-службе пояснили, что это призвано бороться с гиподинамией, а также улучшить физическую подготовку, сформировать у учащихся устойчивую привычку к активному образу жизни.
В частности, один из трех уроков должен быть игровым, то есть без контрольных нормативов и тестов. Также школьники будут осваивать командные игры: футбол, баскетбол, волейбол. Акцент будет делаться на развитие навыков взаимодействия, координации, командного духа.
В Минобразования заметили, что в десятых и одиннадцатых классах появится новый раздел — гимнастика на спортивных снарядах (бревно, брусья). Подобное поможет развивать силу. Теория физической культуры будет изучаться параллельно с практикой.
«Возможны и практические домашние задания — например, выполнение упражнений дома: подтягивания, приседания, упражнения на пресс», — уточнили в Министерстве образования.
