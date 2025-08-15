Ричмонд
Минобразования сказало, какими будут домашние задания по физкультуре для школьников в Беларуси

Минобразования Беларуси раскрыло домашнее задание по физкультуре для школьников.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования раскрыло домашнее задание по физкультуре для школьников в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства образования.

В ведомстве отметили, что 1 с сентября у белорусских школьников будет три урока физической культуры в неделю. В пресс-службе пояснили, что это призвано бороться с гиподинамией, а также улучшить физическую подготовку, сформировать у учащихся устойчивую привычку к активному образу жизни.

В частности, один из трех уроков должен быть игровым, то есть без контрольных нормативов и тестов. Также школьники будут осваивать командные игры: футбол, баскетбол, волейбол. Акцент будет делаться на развитие навыков взаимодействия, координации, командного духа.

В Минобразования заметили, что в десятых и одиннадцатых классах появится новый раздел — гимнастика на спортивных снарядах (бревно, брусья). Подобное поможет развивать силу. Теория физической культуры будет изучаться параллельно с практикой.

«Возможны и практические домашние задания — например, выполнение упражнений дома: подтягивания, приседания, упражнения на пресс», — уточнили в Министерстве образования.

Ранее Минобразования высказалось о повышении стоимости обучения в вузах Беларуси.

Тем временем новые предметы и факультативы появятся в школах Беларуси с 1 сентября 2025.