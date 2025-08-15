Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очереди растут: почти 4 тысячи легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

Большие очереди из легкового транспорта и пассажирских автобусов образовались на границе Беларуси с Польшей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Почти четыре тысячи легковых и более 1,1 тысячи грузовых автомобилей находятся на границе Беларуси в ожидании въезда на территорию сопредельных стран ЕС, следует из данных белорусского Госпогранкомитета.

На границе с Польшей очереди продолжают расти. Если в четверг утром там было 3170 легковушек, то сегодня уже насчитывается 3570 машин. Все они стоят в погранпереходе «Брест», где также образовалась очередь из 72 пассажирских автобусов.

Не уменьшается и очередь на границе с Литвой: в пункте пропуска «Каменный Лог» выезда из республики на литовскую территорию ожидают 190 машин, а в «Беняконях» — 170. За последние сутки они также увеличились.

На белорусско-латвийской границе очередей из легкового транспорта нет.

Скопления фур есть по двум направлениям — латвийском и литовском.

В погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией в настоящее время находится 380 фур.

На белорусско-литовской границе ситуция сложилась следующим образом: в ПП «Каменный Лог» находится 350 большегрузов, а в «Беняконях» — 420.

На границе с Польшей очередей из грузовых автомобилей не отмечается.

Из-за чего возникают очереди

Страны Евросоюза (Латвия, Литва и Польша), которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений закрыли часть контрольно-пропускных пунктов. Сокращение числа пунктов пропуска и неритмичный прием транспорта сопредельными с Беларусью странами приводит к тому, что возникают большие очереди на границах.

Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей. Они функционируют перед всеми открытыми для движения пунктами пропуска.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше