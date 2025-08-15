Очереди растут: почти 4 тысячи легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Почти четыре тысячи легковых и более 1,1 тысячи грузовых автомобилей находятся на границе Беларуси в ожидании въезда на территорию сопредельных стран ЕС, следует из данных белорусского Госпогранкомитета.
На границе с Польшей очереди продолжают расти. Если в четверг утром там было 3170 легковушек, то сегодня уже насчитывается 3570 машин. Все они стоят в погранпереходе «Брест», где также образовалась очередь из 72 пассажирских автобусов.
Не уменьшается и очередь на границе с Литвой: в пункте пропуска «Каменный Лог» выезда из республики на литовскую территорию ожидают 190 машин, а в «Беняконях» — 170. За последние сутки они также увеличились.
На белорусско-латвийской границе очередей из легкового транспорта нет.
Скопления фур есть по двум направлениям — латвийском и литовском.
В погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией в настоящее время находится 380 фур.
На белорусско-литовской границе ситуция сложилась следующим образом: в ПП «Каменный Лог» находится 350 большегрузов, а в «Беняконях» — 420.
На границе с Польшей очередей из грузовых автомобилей не отмечается.
Из-за чего возникают очереди
Страны Евросоюза (Латвия, Литва и Польша), которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений закрыли часть контрольно-пропускных пунктов. Сокращение числа пунктов пропуска и неритмичный прием транспорта сопредельными с Беларусью странами приводит к тому, что возникают большие очереди на границах.
Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей. Они функционируют перед всеми открытыми для движения пунктами пропуска.