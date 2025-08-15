Мощи святителя Николая Чудотворца доставят из Петербурга в Москву

До этого частицу мощей святителя Николая Чудотворца доставили в Звенигород. Святыню привезли в Никольский храм на Николиной Горе, а также в храм великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровском. Святыню доставили из Италии впервые за 930 лет.