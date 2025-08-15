Подарочные наборы первоклассникам подготовили к 1 сентября в Ленобласти

Первоклассников Ленинградской области ждет приятный сюрприз в День знаний — каждому ученику вручат специальный праздничный конверт. Об этом стало известно из сообщения региональной администрации.
Получить подарки ребята смогут непосредственно в школах. Внутри каждого конверта школьников ожидает карта «Школа47», яркие тематические наклейки и кардхолдер с видами достопримечательностей Ленобласти.
Дополнительно всех пригласят посетить Музей железных дорог, парк развлечений «Охта Парк» и совершить экскурсию на шоколадную фабрику SOJ. Таким образом власти стремятся сделать процесс адаптации детей к школьной жизни интересным и запоминающимся событием.