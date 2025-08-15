Главные новости 15 августа 2025 года

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стартуют в Анкоридже в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Ранее сообщалось, что к диалогу политики приступят в 11:30. В графике американского лидера, который опубликовал Белый дом, указано, что он вылетит из аэропорта Аляски в Вашингтон уже в 17:45.