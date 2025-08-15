Ричмонд
Главные новости 15 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 15 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 августа 2025.

В Вашингтоне уточнили время встречи Путина и Трампа

Источник: РИА "Новости"

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стартуют в Анкоридже в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Ранее сообщалось, что к диалогу политики приступят в 11:30. В графике американского лидера, который опубликовал Белый дом, указано, что он вылетит из аэропорта Аляски в Вашингтон уже в 17:45.

Путин перед визитом на Аляску прибыл в Магадан

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин перед тем, как отправиться на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридж, прилетел в Магаданскую область. В столице региона он запланировал встретиться с его губернатором Сергеем Носовым и посетить промышленные предприятия, объекты социальной сферы.

В Курске при ударе БПЛА один человек погиб, 10 ранены

Источник: РИА "Новости"

Российские силы ПВО в ночь на 15 августа сбили и нейтрализовали 53 украинских дрона над девятью регионами и акваторией Азовского моря. В Курске беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом. В результате атаки БПЛА в многоэтажном здании начался пожар, погибла женщина, еще десять человек получили травмы.

Украина скрывала предложение России об обмене территориями

Источник: РИА "Новости"

Киев уличили в попытке не предавать огласке предложение Москвы о территориальных уступках за прекращение огня. О том, что Кремль выступил с такой инициативой перед встречей на Аляске, первым сообщил американский лидер Дональд Трамп. После чего Владимиру Зеленскому пришлось рассказать о предложении в одном из своих выступлений.

В России обнулили нормы обязательной продажи валютной выручки

Источник: РИА "Новости"

Российское правительство отменило требование для экспортеров об обязательной продаже валютной выручки — норматив снижен до нуля. В пресс-службе кабмина объяснили такое решение укреплением и стабилизацией курса рубля и отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Норма о продаже валютной выручки действовала с октября 2023 года.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
