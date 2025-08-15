В Госдуме хотят изменить работу курьеров в РФ: Вячеслав Володин раскрыл детали

Государственная дума в рамках совершенствования правового поля работы курьеров в России разрабатывает законопроект о запрете судимым за некоторые преступления работать в доставке. Об этом в Max сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик напомнил, в некоторых регионах России власти уже начали принимать нормативные акты, регулирующие работу курьеров в субъектах. Например, в Санкт-Петербурге мигранты не могут работать ни курьерами, ни таксистами. Всего запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам, установлен в 32 регионах.
Госдума же, со своей стороны, отмечает Володин, тоже предлагает свои меры. В частности, предлагается запретить работать курьерами лицам с судимостью за определенные преступления. А также повысить административную ответственность за доставку продуктов питания без медкнижки.
Ранее в Санкт-Петербурге доставщикам запретили передвигаться по тротуарам и ввели ограничение скорости для электробайков, а еще обязали одеть всех курьеров в форму с номерами.
Также сообщалось, что в России курьерам на электровелосипедах и электросамокатах могут запретить ездить по тротуарам. Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил, чтобы курьеры передвигались только по проезжей части.