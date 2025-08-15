Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят изменить работу курьеров в РФ: Вячеслав Володин раскрыл детали

Володин: Госдума намерена запретить судимым работать курьерами.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума в рамках совершенствования правового поля работы курьеров в России разрабатывает законопроект о запрете судимым за некоторые преступления работать в доставке. Об этом в Max сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, в некоторых регионах России власти уже начали принимать нормативные акты, регулирующие работу курьеров в субъектах. Например, в Санкт-Петербурге мигранты не могут работать ни курьерами, ни таксистами. Всего запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам, установлен в 32 регионах.

Госдума же, со своей стороны, отмечает Володин, тоже предлагает свои меры. В частности, предлагается запретить работать курьерами лицам с судимостью за определенные преступления. А также повысить административную ответственность за доставку продуктов питания без медкнижки.

Ранее в Санкт-Петербурге доставщикам запретили передвигаться по тротуарам и ввели ограничение скорости для электробайков, а еще обязали одеть всех курьеров в форму с номерами.

Также сообщалось, что в России курьерам на электровелосипедах и электросамокатах могут запретить ездить по тротуарам. Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил, чтобы курьеры передвигались только по проезжей части.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше