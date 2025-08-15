Обское море попало в топ-5 мест для отдыха по мнению блогера Стрелец

Ведущая телепроектов призналась, что новосибирское водохранилище — идеальное место для досуга или отпуска.
Популярный блогер Надежда Стрелец представила свой список российских водоемов, предлагающих отличную альтернативу морскому отдыху. В этот список вошло Обское море, пользующееся большой популярностью среди жителей Новосибирской области.
Блогер подчеркивает, что одним из главных достоинств этого водоема является протяженный песчаный пляж. Она отмечает высокий уровень благоустройства береговой линии. Для тех, кто предпочитает активный отдых, предлагаются услуги проката сапбордов, лодок и катамаранов.
Стрелец также выделила пляжи «Звезда», «Бумеранг» и «Ремикс», назвав их достойной заменой морскому побережью.