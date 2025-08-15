«Задумайтесь!» Дочь Пригожина довели после гибели мужа на СВО, чьё тело ещё не найдено

Ранее сам Иосиф Пригожин подтвердил трагическое известие и рассказал, что его зять Евгений Ткаченко официально получил статус погибшего. При этом тело мужчины так и не было найдено. Ткаченко отправился на СВО в ноябре 2023, а в декабре того же года перестал выходить на связь.