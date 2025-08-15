«Задумайтесь!» Дочь Пригожина довели после гибели мужа на СВО, чьё тело ещё не найдено

Вдова призналась, что в последнее время её засыпали критикой. Все неприятные сообщения, по словам Пригожиной, касалась не только её нынешнего положения, но и её внешности.
«Задумайтесь, почему вас так это беспокоит… Вас не устраивает нос, внешность, вес и т.д. Будьте добрее! И наш мир изменится», — написала наследница продюсера и добавила, что впредь не желает публично говорить о гибели супруга.
Ранее сам Иосиф Пригожин подтвердил трагическое известие и рассказал, что его зять Евгений Ткаченко официально получил статус погибшего. При этом тело мужчины так и не было найдено. Ткаченко отправился на СВО в ноябре 2023, а в декабре того же года перестал выходить на связь.