Транспорт Екатеринбурга изменит маршруты в День города

В связи с закрытием проезда на некоторых участках транспорт будет ходить по-другому. Схема движения изменится на следующих направлениях:
С 20:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий — трамваи № 2, 6, 13, 15, 16, 18;
С 22:00 15 августа до 23:59 16 августа — автобус № 67;
С 6:00 16 августа до 23:00 17 августа — автобусы № 76, 64, 85, 95;
С 15:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий — автобусы № 50, 54, 57;
С 20:00 16 августа — автобусы № 49, 50, 51, 54, 57, 59, 84.
Свои маршруты в День города также изменят коммерческие автобусы № 043, 45, 46, 47, 48, 52, 054, 62, 72, 81, 87, 89, 92, 93.
Напомним, в рамках празднования Дня города 16 августа в Екатеринбурге закроют движение для всех видов транспорта — часть улиц будет недоступна для проезда в течение нескольких дней. В честь праздника 16 августа отменят плату за проезд во всех видах общественного транспорта и за уличные парковки, а время работы транспорта продлят до 1:00. Завершится празднование фейерверком, который начнется в 22:30 в акватории городского пруда.