Транспорт Екатеринбурга изменит маршруты в День города

Напомним, в рамках празднования Дня города 16 августа в Екатеринбурге закроют движение для всех видов транспорта — часть улиц будет недоступна для проезда в течение нескольких дней. В честь праздника 16 августа отменят плату за проезд во всех видах общественного транспорта и за уличные парковки, а время работы транспорта продлят до 1:00. Завершится празднование фейерверком, который начнется в 22:30 в акватории городского пруда.