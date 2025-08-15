Ричмонд
Бывших заключенных не хотят устраивать курьерами

В России рассматривается возможность запрета на работу курьерами для лиц, имеющих судимость за определенные преступления. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых: установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые преступления», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что курьерская деятельность зачастую предполагает доступ к личной информации и адресам клиентов, что требует особого контроля за лицами, предоставляющими такие услуги. Кроме того, обсуждается ужесточение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

В ряде российских регионов уже действуют дополнительные ограничения для иностранных граждан. Так, в Петербурге мигрантам запрещено работать курьерами, а ранее были введены аналогичные ограничения для таксистов. Запрет на курьерскую деятельность для иностранных граждан, работающих по патентам, установлен в 32 субъектах РФ.

Вячеслав Володин подчеркнул, что регионы имеют право самостоятельно вводить дополнительные требования к курьерам и таксистам. Среди таких мер — обязательная аттестация, проверка уровня владения русским языком и знание правил общественного поведения.

