Омичка потеряла все сбережения, купив криптовалюту у мошенников

В Оконешниковском районе Омской области прокуратура успешно защитила права 67-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенников.

Источник: AP 2024

История началась в апреле 2023 года, когда пожилая женщина пострадала от действий аферистов.

Потерпевшая поверила неизвестному, который представился специалистом по криптовалютным операциям. Злоумышленник предложил ей выгодные условия покупки и продажи криптовалюты на бирже. В результате общения женщина перевела на указанный счет 78 тысяч рублей.

После обращения пострадавшей в прокуратуру было инициировано расследование. Сотрудники полиции смогли установить личность владелицы счета, куда были переведены похищенные средства. Ею оказалась жительница города Городец Нижегородской области.

Прокуратура приняла меры для возврата денег потерпевшей. В суд было направлено исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования и обязал ответчицу вернуть 78 тысяч рублей.

Сейчас прокуратура контролирует исполнение судебного решения после его вступления в законную силу. Этот случай еще раз демонстрирует важность бдительности при общении с незнакомцами и необходимость своевременного обращения в правоохранительные органы в случае мошенничества.