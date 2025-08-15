Губернатор Новосибирской области 15 августа посетит Бердск

Запланирована встреча главы региона с участниками СВО и их семьями, а также встреча с Советом ветеранов.
В грядущую пятницу, 15 августа, Бердск ожидает визит губернатора Новосибирской области, Андрея Травникова. В программе главы региона значатся встречи с ветеранами спецоперации и членами их семей, а также с представителями Совета ветеранов города Бердска.
Андрей Травников намерен посетить Центральную городскую больницу Бердска, расположенную на улице Пушкина. Целью визита станет контроль за ходом масштабной реконструкции корпуса, в котором размещены первичное сосудистое отделение, наркологическое и венерологическое отделения. Следует отметить, что за последние два года на капитальный ремонт этого медицинского учреждения из областного бюджета было выделено около полумиллиарда рублей.
Помимо этого, губернатор планирует встретиться с трудовыми коллективами Бердского электромеханического завода (ОАО «БЭМЗ») и фабрики «Убертюте».
Завершением визита станет посещение фестиваля добровольцев «Патриоты Сибири-2025», который пройдет в бердском центре туризма «Юность». На мероприятие съедутся волонтеры со всей Новосибирской области, а также делегации из Алтайского края и Томска. Ожидается участие более 500 человек.