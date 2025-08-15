Губернатор Новосибирской области 15 августа посетит Бердск

Андрей Травников намерен посетить Центральную городскую больницу Бердска, расположенную на улице Пушкина. Целью визита станет контроль за ходом масштабной реконструкции корпуса, в котором размещены первичное сосудистое отделение, наркологическое и венерологическое отделения. Следует отметить, что за последние два года на капитальный ремонт этого медицинского учреждения из областного бюджета было выделено около полумиллиарда рублей.