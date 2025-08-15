Житель Новосибирской области лишился автомобиля за долги по кредиту

В июле прошлого года житель Венгеровского района взял кредит под залог «Лады Гранта». Выплатить деньги не смог.
Решением Венгеровского районного суда Новосибирской области удовлетворены исковые требования банка к проживающему в районе гражданину о взыскании суммы долга по кредитному соглашению.
Судебным разбирательством установлено, что 28 июля 2024 года мужчине была предоставлена кредитная линия, обеспеченная залогом его автомобиля.
Заемщик, Андрей Квашнин, произвел несколько выплат по кредиту, однако впоследствии прекратил выполнять свои обязательства по погашению задолженности. В связи с этим банк был вынужден обратиться в судебные органы для защиты своих интересов.
Суд принял решение о досрочном взыскании с ответчика непогашенной части кредита в размере 1 225 924,55 рублей. Кроме того, суд постановил обратить взыскание на заложенный автомобиль «Лада Гранта» 2024 года выпуска путем его реализации на открытых торгах.