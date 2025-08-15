В Ростовской области за сутки произошло 28 пожаров

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 14 техногенных пожаров, в ходе которых были спасены 17 человек. Также предотвращены 14 случаев загорания сухой растительности и отработано семь дорожно-транспортных происшествий, где помощь получили шесть пострадавших. Об этом сообщили в донском МЧС.