В Ростовской области за сутки произошло 28 пожаров

14 ландшафтных пожаров потушили спасатели в Ростовской области в четверг.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 14 техногенных пожаров, в ходе которых были спасены 17 человек. Также предотвращены 14 случаев загорания сухой растительности и отработано семь дорожно-транспортных происшествий, где помощь получили шесть пострадавших. Об этом сообщили в донском МЧС.

На ликвидацию чрезвычайных ситуаций было направлено 356 специалистов и 89 единиц техники.

МЧС предупреждает о сохранении высокой пожароопасности: в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в юго-восточных и других районах — высокая пожароопасность (4 класс).

