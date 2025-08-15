В Ростовской области за сутки произошло 28 пожаров

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 14 техногенных пожаров, в ходе которых были спасены 17 человек. Также предотвращены 14 случаев загорания сухой растительности и отработано семь дорожно-транспортных происшествий, где помощь получили шесть пострадавших. Об этом сообщили в донском МЧС.
На ликвидацию чрезвычайных ситуаций было направлено 356 специалистов и 89 единиц техники.
МЧС предупреждает о сохранении высокой пожароопасности: в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в юго-восточных и других районах — высокая пожароопасность (4 класс).
Детские игры с огнем привели к пожару в заброшенном доме в Красном Сулине.