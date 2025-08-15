Схема движения в центре Москвы изменится из-за замены асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах

15 августа в 21:00 начнутся работы по плановой замене асфальтового покрытия на участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улицы.
Специалисты комплекса городского хозяйства заменят около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия по технологии укладки единым ковром по всей ширине проезжей части. Работы будут вести ускоренными темпами и в круглосуточном режиме. Основные пройдут в выходные дни, когда на улицах меньше машин. Ремонт завершится к 05:00 18 августа.
В последний раз дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы меняли в 2021 году. Благодаря технологии бесшовной укладки единым ковром полотно эксплуатировали без ремонта четыре сезона. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Тверская улица, составляет три года. Сейчас из-за интенсивного движения на дороге образовалась колейность.
На время проведения работ изменится схема движения транспорта. Так, нельзя будет проехать по участкам следующих улиц:
— Тверской (от Настасьинского переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы);
— 1-й Тверской-Ямской (от Тверской до Лесной);
— Садовой-Триумфальной улицы (выезд на 1-ю Тверскую-Ямскую);
— Чаянова (от 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы);
— Гашека (от 1-й Тверской-Ямской до 1-й Брестской улицы);
— Юлиуса Фучика (от 1-й Тверской-Ямской до 1-й Брестской улицы).
Ограничения также коснутся 1-го и 2-го Тверских-Ямских переулков (от 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы), Оружейного переулка (от дома 3, строения 1 в Оружейном переулке до 1-й Тверской-Ямской улицы) и переулка Александра Невского (от улицы 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы). До 23:00 15 августа ограничат движение по двум полосам в Большом Путинковском переулке от Тверской улицы до Малой Дмитровки.
Помимо этого, будет организовано двустороннее движение и временно запрещена парковка в Настасьинском (от Малой Дмитровки до Тверской улицы), Дегтярном (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской), Старопименовском (от Воротниковского переулка до Тверской улицы), Мамоновском (от Трехпрудного переулка до Тверской улицы), Благовещенском (от Трехпрудного переулка до Тверской улицы) переулках.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения.