Схема движения в центре Москвы изменится из-за замены асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах

Ограничения также коснутся 1-го и 2-го Тверских-Ямских переулков (от 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы), Оружейного переулка (от дома 3, строения 1 в Оружейном переулке до 1-й Тверской-Ямской улицы) и переулка Александра Невского (от улицы 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы). До 23:00 15 августа ограничат движение по двум полосам в Большом Путинковском переулке от Тверской улицы до Малой Дмитровки.