Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский музыкант Ваня Дмитриенко снимется в новогоднем блокбастере ТНТ

Телеканал ТНТ анонсировал грандиозный новогодний проект с участием красноярского артиста Вани Дмитриенко.

Телеканал ТНТ анонсировал грандиозный новогодний проект с участием красноярского артиста Вани Дмитриенко. Фильм, созданный при участии земляков музыканта — сценаристов Андрея Шелкова и Максима Ткаченко, обещает стать настоящим праздником для киноманов.

В центре сюжета — история любви Шурика (Тимур Батрутдинов) и Нины (Марина Кравец), рассказанная через призму культовых советских фильмов. Зрителей ждет увлекательное путешествие: от «Операции “Ы”» до «Служебного романа», с неожиданными поворотами в духе «Кавказской пленницы». Гарик Мартиросян в роли Саахова и около 70 известных актеров дополнят этот звездный состав.

Особенностью проекта станет беспрецедентный релиз:

Кинотеатральный показ по всей России в начале декабря;

Телевизионная премьера 31 декабря на ТНТ;

Одновременный выход на онлайн-платформах.

«Это сознательное решение — мы видели, как зрители в залах реагируют на наши новогодние фильмы, и хотим разделить этот праздник со всей страной», — поясняют создатели.

Для ТНТ этот проект продолжает успешную традицию:

• 2022 — «СамоИрония судьбы»;

• 2023 — «Иван Васильевич меняет всё!» (42,5 млн зрителей);

• 2024 — «Небриллиантовая рука» (рекордные 44,8 млн просмотров);

Участие красноярского музыканта в таком масштабном проекте подчеркивает растущий творческий потенциал региона. Поклонникам Дмитриенко предстоит узнать, какую роль он исполнит в этом кинематографическом калейдоскопе.