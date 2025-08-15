Красноярский музыкант Ваня Дмитриенко снимется в новогоднем блокбастере ТНТ

Телеканал ТНТ анонсировал грандиозный новогодний проект с участием красноярского артиста Вани Дмитриенко. Фильм, созданный при участии земляков музыканта — сценаристов Андрея Шелкова и Максима Ткаченко, обещает стать настоящим праздником для киноманов.
В центре сюжета — история любви Шурика (Тимур Батрутдинов) и Нины (Марина Кравец), рассказанная через призму культовых советских фильмов. Зрителей ждет увлекательное путешествие: от «Операции “Ы”» до «Служебного романа», с неожиданными поворотами в духе «Кавказской пленницы». Гарик Мартиросян в роли Саахова и около 70 известных актеров дополнят этот звездный состав.
Особенностью проекта станет беспрецедентный релиз:
Кинотеатральный показ по всей России в начале декабря;
Телевизионная премьера 31 декабря на ТНТ;
Одновременный выход на онлайн-платформах.
«Это сознательное решение — мы видели, как зрители в залах реагируют на наши новогодние фильмы, и хотим разделить этот праздник со всей страной», — поясняют создатели.
Для ТНТ этот проект продолжает успешную традицию:
• 2022 — «СамоИрония судьбы»;
• 2023 — «Иван Васильевич меняет всё!» (42,5 млн зрителей);
• 2024 — «Небриллиантовая рука» (рекордные 44,8 млн просмотров);
Участие красноярского музыканта в таком масштабном проекте подчеркивает растущий творческий потенциал региона. Поклонникам Дмитриенко предстоит узнать, какую роль он исполнит в этом кинематографическом калейдоскопе.