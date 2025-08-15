Красноярский музыкант Ваня Дмитриенко снимется в новогоднем блокбастере ТНТ

В центре сюжета — история любви Шурика (Тимур Батрутдинов) и Нины (Марина Кравец), рассказанная через призму культовых советских фильмов. Зрителей ждет увлекательное путешествие: от «Операции “Ы”» до «Служебного романа», с неожиданными поворотами в духе «Кавказской пленницы». Гарик Мартиросян в роли Саахова и около 70 известных актеров дополнят этот звездный состав.