«Газета.Ru» протестировала сверхтонкий и легкий ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER

Но с играми есть нюансы. К производительности процессора вопросов нет, тогда как видеокарта в связке с 3K-экраном может иногда вызывать подвисания в играх. Возьмем последнюю Doom: The Dark Ages в оригинальном разрешении запускается в 2−4 кадра в секунду! Если немного «пострадать», дойти до настроек и выставить Full HD (1080p), то в среднем получаем уже 80 к/с (FPS) с учетом DLSS. Так картинка будет менее четкой, но зато плавной.