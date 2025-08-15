«Газета.Ru» протестировала сверхтонкий и легкий ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER

Большинство игровых ноутбуков имеют «подростковый» дизайн с подсветкой и толстый корпус. Новинка от HONOR выделяется на фоне конкурентов стильным оформлением, легким весом и рекордной для этого класса толщиной. Отличить такой ноутбук от офисного практически невозможно, но внутри скрывается мощное игровое железо с новейшей видеокартой NVIDIA и флагманским процессором Intel. Однако все упирается в цену. Стоит ли гаджет своих денег — разбираемся в обзоре «Газеты.Ru».
Дизайн.
HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 года имеет корпус, выполненный в сером и белом цвете, что редкость среди геймерских и производительных решений, так как со временем такой ноутбук имеет высокий шанс запачкаться и уже не отмыться.
Тем не менее, в белом корпусе ноутбук выглядит стильно и необычно. Самое главное, что, скрывая внутри весьма мощную начинку, ноутбук «не кричит» об этом — в нем нет пресловутых RGB-подсветок или каких-то логотипов, указывающих на геймерскую принадлежность.
О том, что это игровое решение, говорят лишь вентиляционные отверстия для охлаждения.
На корпусе производитель экономить не стал — он выполнен из металла, а крышка имеет матовое напыление. Но самое главное в новинке — габариты: при толщине всего 17,9 мм ноутбук весит 1,86 кг. Это полноценный ноутбук с видеокартой, 16-дюймовым экраном и клавиатурой с цифровым блоком, который по толщине и весу не уступает даже некоторым офисным решениям.
Это делает устройство мобильным, а также одним из самых тонких и легких среди игровых ноутбуков на российском рынке.
Слева расположены комбинированный 3,5-мм разъем для наушников и микрофона, два USB-C, один из которых Thunderbolt 4. Сзади разместили разъем питания, HDMI 2.1 и два USB-A (10 Гбит/с), которым бы нашлось место и справа, что было бы удобнее.
Топкейс — верхняя часть ноутбука, где расположена клавиатура, — не прогибается, как это часто бывает в игровых ноутбуках. Под сильной нагрузкой эта поверхность может нагреваться в области, близкой к экрану, но руками тех мест пользователь не касается, так что дискомфорта это не доставляет. Выдув горячего воздуха идет по бокам и руки не обжигает.
Экран.
Главное, чем может похвастаться ноутбук — его дисплей. Это 16-дюймовый экран HONOR FullView с 3K-разрешением (3072×1920 пикселей), тонкими рамками, частотой 165 Гц и яркостью до 500 нит. Также производителем заявлены цветовые охваты 100% DCI-P3 / sRGB, отображение 1,07 млрд цветов, профессиональный уровень цветопередачи дельта E.
По итогу тестирования можно отметить, что дисплей лишен каких-либо недостатков. Такой экран позволит не только работать с текстом, но также редактировать фото на профессиональном уровне и с удовольствием проходить игры.
Экран тут настолько хорош, что это плохо, — ведь чем выше разрешение экрана, тем выше требования к железу в играх.
В итоге, если играть в нативном разрешении (оригинальном 3K), то запросы к железу будут куда выше, чем к экрану с разрешением Full HD, которого на самом деле для 16 дюймов было бы более чем достаточно. На крайний случай можно допустить и QHD (2K).
Производительность.
Поступивший на тест в «Газету.Ru» HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER может похвастаться флагманским процессором Intel Core Ultra 9 285H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 ГБ GDDR7) с поддержкой DLSS 4 и Frame Generation. С таким железом ноутбук может работать при TDPдо 150 Вт. Для менее ресурсоемких задач, кстати, имеется интегрированная видеокарта Intel Arc 140T.
С помощью комбинации кнопок «Fn+P» ноутбук переключается между тремя режимами производительности: HUNTER (150 Вт), «Производительный режим» (125 Вт) и «Сбалансированный режим» (80 Вт), которые также настраиваются в фирменном ПО HONOR PC Manager. В зависимости от целей и задач пользователь может выбирать нужный параметр.
Среди прочих особенностей производитель подчеркивает использование двухканальной оперативной памяти LPDDR5x на 32 ГБ с частотой 8000 МГц и SSD PCIe 4.0 (M.2 2280) на 1 ТБ, который можно расширить плашкой 2242. Также предусмотрены трехмерная система отвода тепла для поддержания низкой температуры и стабильной производительности, вентилятор с технологией распознавания сценариев для автоматического регулирования скорости вращения с минимальным уровнем шума в 17 дБ.
Замерить максимальный уровень шума за время теста возможности не было, но назвать ноутбук бесшумным нельзя, — если кто-то рядом спит, поиграть в «тяжелые» игры не выйдет.
При этом система работает тише многих конкурентов, что с учетом толщины HONOR уже можно назвать победой.
Благодаря отличному дисплею, мощному процессору и хорошей видеокарте такой ноутбук подойдет под любые задачи: от видеомонтажа и редактирования фото до 3D-рендеринга и графического или промышленного дизайна.
Но с играми есть нюансы. К производительности процессора вопросов нет, тогда как видеокарта в связке с 3K-экраном может иногда вызывать подвисания в играх. Возьмем последнюю Doom: The Dark Ages в оригинальном разрешении запускается в 2−4 кадра в секунду! Если немного «пострадать», дойти до настроек и выставить Full HD (1080p), то в среднем получаем уже 80 к/с (FPS) с учетом DLSS. Так картинка будет менее четкой, но зато плавной.
Во всех остальных играх новый ноутбук HONOR только радует. Все протестированные тайтлы отрисовывали более 70 FPS, система выдавала стабильную картинку, вполне умеренный нагрев и что самое главное — в высоком разрешении.
Отдельно хочется отметить работу ИИ-функции генерации кадров, которая в новых видеокартах RTX 50 серии дорисовывает дополнительные кадры. Например, с этой опцией Cyberpunk 2077 шел в 140 к/с и в 58 к/с без нее. Прирост более чем ощутимый. Однако эти кадры нейросеть додумывает, из-за чего возникает небольшая задержка. В Cyberpunk 2077 эта функция никак не мешала игре, но в соревновательном онлайн-шутере ее уже не включишь. Во всяком случае в таких играх лучше ставить генерацию 2x или 3х, но не 4х.
Батарея.
HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER оснащен батареей емкостью 75 Вт*ч, которая, по заявлениям производителя, позволит устройству работать до 9 часов в условиях офисной нагрузки. Такой вариант реален, но при максимально экономном использовании ресурсов. Например, за три часа работы в браузере, с текстом и просмотра видео на яркости экрана в 50%, аккумулятор разрядился до 60%. При этом в HONOR PC Manager был выбран «Умный режим» производительности, тихий режим работы кулера и режим встроенной видеокарты.
С учетом габаритов ноутбука и его железа такая автономность более чем хороша.
Заряжать ноутбук можно от не самого компактного блока питания, который знаком пользователям игровых ноутбуков. От 0% в выключенном состоянии всего за 30 мин батарея заряжается до 72%. При желании можно использовать провод с USB-C, но это подойдет скорее только для офисных задач.
Прочие особенности.
Как и другие ноутбуки HONOR этот получил поддержку экосистемных функций, среди которых вывод экрана смартфона HONOR на монитор компьютера, запуск до трех приложений одновременно и доступ ко всему контенту на мобильном устройстве или беспроводная передача файлов, документов, фото и видео в том числе на iPhone и iPad. Для последнего достаточно скачать приложение HONOR Connect на iPhone.
За время тестирования новинки HONOR проблем со связью не наблюдалось, в том числе благодаря конструкции с тремя встроенными антеннами, которые охватывают пространство на 360 градусов с радиусом действия до 520 метров.
В паре с хорошим экраном и технологией HONOR Spatial Audio 2.0 с мощной шестикомпонентной акустической системой из четырех низкочастотных и двух высокочастотных динамиков ноутбук отлично справляется с запуском фильмов или передачей звука в играх — даже при максимальном шуме от работы кулера динамики работают громче.
При переходе со старого ноутбука любого бренда на этот пользователи оценят функцию HONOR Device Clone. С ее помощью осуществляется быстрая беспроводная передача файлов, фотографий, видео и других данных со старого устройства. Такой вариант будет быстрее, чем восстановление из «Облака».
В комплект поставки HONOR MAgicBook Pro 16 HUNTER входит сам ноутбук, блок и кабель питания, а также документация.
Вывод.
HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER — один из немногих игровых ноутбуков, который выглядит респектабельно. Еще важнее, что это мобильная система, которую легко брать с собой на работу, благодаря толщине всего 17,9 мм и весу 1,86 кг. При этом гаджет получил один из лучших дисплеев в сегменте игровых ноутбуков, мощный процессор и хорошую видеокарту.
В России новинка от HONOR продается за 199 тыс. руб. без учета стартовых скидок и прочих акционных предложений ритейлеров.
Со временем устройство еще может подешеветь, что сделает его лучшим для тех, кто ищет стильный, легкий, тонкий и мощный ноутбук с хорошим дисплеем.
Найти на маркетплейсах аналоги с видеокартой RTX 5060 можно при бюджете до 100 тыс. руб., а в магазинах в среднем за 120−130 тыс. руб. Но многие из этих устройств имеют более простой экран, «подростковый» игровой дизайн и менее производительный процессор.