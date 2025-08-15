В Хабаровском крае открыли дополнительный приём в четыре вуза

В Хабаровском крае проходит дополнительный прием в четыре вуза: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия и Тихоокеанский государственный университет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Абитуриенты, которые не прошли на бюджет с основной волны, могут подать документы повторно и получить шанс на обучение за счет государства. "Хабаровский край является ведущим центром подготовки профессиональных кадров на Дальнем Востоке.
В регионе 15 вузов, в том числе пять филиалов ведущих вузов страны. В этом году подано рекордное количество заявлений: более 125 тысяч выпускников школ из 30 регионов, от Калининграда до Владивостока. На сегодняшний день на бюджет зачислено 5042 абитуриента.
Дополнительный прием продолжается на бакалавриат и магистратуру", — отметил министр образования и науки края Алексей Мокрушин. Прием продлится до 20-х чисел августа.
Абитуриентам важно следить за официальными сайтами вузов — именно там публикуются списки оставшихся мест и сроки подачи документов. Документы принимаются на педагогические направления, информационные технологии и системы связи, агрономию, юриспруденцию, прикладную информатику, эксплуатацию железных дорог и другие специальности.
Для удобства работает суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».
В этом году в вузах края выделено 5552 бюджетных места. Больше всего — на педагогические направления (784 места), информационные технологии (585 мест), медицину (444 места) и строительство (247 мест). На некоторые направления конкурс достигал 50 человек на место.