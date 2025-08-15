В Хабаровском крае открыли дополнительный приём в четыре вуза

В регионе 15 вузов, в том числе пять филиалов ведущих вузов страны. В этом году подано рекордное количество заявлений: более 125 тысяч выпускников школ из 30 регионов, от Калининграда до Владивостока. На сегодняшний день на бюджет зачислено 5042 абитуриента.