В Омске прощаются с ветераном МВД Николаем Власовым

14 августа 2025 года на 72-м году жизни скончался полковник милиции в отставке Николай Иванович Власов. Об этом сообщили в Омской академии МВД России.
Николай Власов посвятил службе в правоохранительных органах 35 лет — с 1976 по 2011 год. Большую часть своей карьеры он возглавлял Центр профессиональной подготовки УВД Омской области, где обучил не одно поколение сотрудников полиции.
«Это невосполнимая утрата для нашего коллектива. Николай Иванович был настоящим профессионалом своего дела и мудрым наставником для коллег и молодых сотрудников», — отметили представители академии МВД.
Прощание с ветераном состоится 16 августа с 12:00 до 13:00 в траурном зале на улице Рокоссовского, 17. Николая Власова похоронят на кладбище в деревне Приветная Омского района.
Коллеги, друзья и ученики вспоминают Николая Ивановича как человека высокой ответственности, честного и преданного своему делу.
Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким Николая Власова.