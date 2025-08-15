Ричмонд
В Ростове газ восстановят в домах после удара БПЛА до конца 15 августа

В Ростове после атаки БПЛА восстановят поврежденные дома и газовое оборудование.

Источник: Комсомольская правда

В домах Ростова, которые пострадали от атаки БПЛА, восстановят подачу газа до конца 15 августа, сообщил в телеграм врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Также он отметил, что обследование пострадавших домов проведут в кратчайшие сроки, для чего будет работать 20 групп оценщиков.

Также на оперативном совещании он дал поручение быстро заменить выбитые окна и двери, а также отремонтировать крышу пострадавшего дома. И оказать людям помощь, чтобы они могли быстрее вернуться в свое жилье.

Напомним, что атака беспилотника произошла утром 14 августа. Он ударил в крышу девятиэтажного дома в центре Ростова, из-за чего пострадали 13 человек, из которых двое — дети. Повреждения получили 20 зданий.

