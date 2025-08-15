В России хотят ужесточить ответственность за доставку продуктов без медкнижки

Госдума собирается ужесточить ответственность курьеров за доставку продуктов питания без медицинской книжки. Об этом в Max сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Кроме того, в нормативную базу депутаты также намерены внести и другое изменение. Лицам с судимостью за отдельные преступления предлагается запретить работать в доставке.
Ранее депутат Государственной думы Михаил Матвеев предложил запретить курьерам на электровелосипедах и электросамокатах ездить по тротуарам. Теперь они должны передвигаться только по проезжей части, уверены депутаты.
В Санкт-Петербурге, напомним, доставщикам запретили передвигаться по тротуарам, а также обязали одеть всех курьеров в форму с номерами.