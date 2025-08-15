Ричмонд
В России хотят ужесточить ответственность за доставку продуктов без медкнижки

Госдума усилит ответственность курьеров за доставку продуктов без медкнижки.

Источник: Комсомольская правда

Госдума собирается ужесточить ответственность курьеров за доставку продуктов питания без медицинской книжки. Об этом в Max сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Кроме того, в нормативную базу депутаты также намерены внести и другое изменение. Лицам с судимостью за отдельные преступления предлагается запретить работать в доставке.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Матвеев предложил запретить курьерам на электровелосипедах и электросамокатах ездить по тротуарам. Теперь они должны передвигаться только по проезжей части, уверены депутаты.

В Санкт-Петербурге, напомним, доставщикам запретили передвигаться по тротуарам, а также обязали одеть всех курьеров в форму с номерами.

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше