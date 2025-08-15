Журналист KP.RU Алфимов показал, где будут жить представители СМИ во время саммита Путина и Трампа

Корреспондент KP.RU Валентин Алфимов опубликовал репортаж с места подготовки к встрече президентов России и США на Аляске. Журналист показал, в каких условиях разместили российских представителей СМИ.
По словам Алфимова, интерес к саммиту оказался настолько высоким, что свободных мест для размещения почти не осталось. Единственный доступный хостел мог принять лишь несколько человек, тогда как журналистская делегация насчитывает около 50 человек. Организаторы нашли решение — разместить прессу в местном спортивном центре.
«Саммит вызвал ну мягко говоря очень большой интерес и место, где можно разместиться, особенно в большой группе журналистов, около пятидесяти человек, мягко говоря, немного. Tсть буквально один хостел, где остались пару тройку коек. Ну, ты даже не поселишь пятьдесят человек. Поэтому организаторы решили разместить журналистов… Вот здесь. В этом спортивном центре», — делится журналист.
Место размещения журналистов РФ перед саммитом на Аляске было снято на видео.
Спальные места организованы по принципу американских больничных палат: чёрные шторки отгораживают узкие раскладушки болотно-зелёного цвета с небольшими подушками. Как отмечает корреспондент, несмотря на скромные условия, в помещении есть душевые, которыми можно пользоваться. Раздевалки также доступны, но вряд ли будут востребованы.
«Понятно, что мы их наверно использовать не будем зато здесь есть душ… Ну очень даже ничего… более-менее, более менее», — делится он.
В настоящее время журналисты уже обустраиваются на выделенных местах, готовясь освещать предстоящие переговоры глав государств.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 22:30 мск в пятницу на базе Эльмендорф—Ричардсон. Политики сначала побеседуют один на один, затем с делегациями и продолжат переговоры за рабочим завтраком. Подписание документов не запланировано, итоги обсудят на совместной пресс-конференции.
