Ростовское отделение «Союза машиностроителей России» стало лучшим в стране

Для крупных компаний большое значение имеют внутренние рейтинги разных подразделений, поскольку они помогают объективно оценивать эффективность, мотивировать персонал и выявлять лучшие практики внутри организации. Так, деятельность отделений «Союза Машиностроителей России» оценивается по многим критериям, основные из которых — реализации проектов по работе с молодежью, профориентационные и социальные мероприятия. Именно эти направления — сильная сторона Ростовского отделения «Союзмаш», которое возглавляет список лучших отделение не первый год.
Ростовское региональное отделение «СоюзМаш» ежегодно проводит многопрофильную инженерную олимпиаду для школьников 7−11 классов «Звезда». Фото: пресс-служба РРО «Союз машиностроителей России».
— Мы ежегодно проводим многопрофильную инженерную олимпиаду для школьников 7−11 классов «Звезда», — рассказала депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя регионального отделения, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева. — Это мероприятие всероссийского масштаба. Основная задача — выявить одарённых ребят, которые будут двигать вперед отечественную промышленность. Ростовская область уже два года подряд лидер по числу участников инженерной олимпиады. В прошлом учебном году участвовало более 146 тысяч учеников, в этом — уже около 168 тысяч.
Также в центре внимания регионального отделения развитие инженерных классов. В прошлом году в Ростове прошел первый выпуск ассоциированных классов с углубленным изучением физики, математики и робототехники. И результат значимый: примерно 90% таких классов поступили в ведущие технические университеты страны.
Значимое событие для машиностроительных предприятий — акция «Неделя без турникетов». Она позволяет привлекать учеников школ и колледжей Ростовской области.
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя регионального отделения, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева. Фото: пресс-служба РРО «Союз машиностроителей России».
— Проводим эту акцию уже семь лет. Вначале только пять предприятий откликнулись и согласились проводить экскурсии на заводах, — продолжает Лидия Новосельцева. — В этом году в ней приняли участие уже 55 промышленных предприятий. В апреле 2025 года на производствах побывали 22,5 тысячи школьников и студентов, смогли собственными глазами увидеть весь процесс.
Помимо проектов по профориентации региональное отделение эффективно участвует в Программе массового добровольного донорства крови и ее компонентов. Заместитель председателя Ростовского отделения «Союзмаш» инициировала акции, в которых участвуют предприятия, входящие в организацию. Кроме того, Новосельцева развила корпоративное донорство в области. Так, на предприятия объединения 4 раза в год приезжает донорский трейлер. Так людям удобнее и быстрее сдать кровь прямо на рабочем месте. Вклад Лидии Новосельцевой в развитие донорского движения был отмечен медалью Федерального медико-биологического агентства.