Ростовское отделение «Союза машиностроителей России» стало лучшим в стране

— Мы ежегодно проводим многопрофильную инженерную олимпиаду для школьников 7−11 классов «Звезда», — рассказала депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя регионального отделения, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева. — Это мероприятие всероссийского масштаба. Основная задача — выявить одарённых ребят, которые будут двигать вперед отечественную промышленность. Ростовская область уже два года подряд лидер по числу участников инженерной олимпиады. В прошлом учебном году участвовало более 146 тысяч учеников, в этом — уже около 168 тысяч.