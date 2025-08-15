Жительница Новосибирска выбила окна в своей квартире и попыталась ее сжечь

В квартире, расположенной на седьмом этаже дома номер 18 по улице Громова, вспыхнул пожар. Очевидцы сообщали об открытом пламени, вырывающемся из одного окна, и плотных клубах чёрного дыма, валящих из двух других.
Согласно информации, полученной Горсайтом от свидетелей, женщина, проживающая в этой квартире, совершала странные действия: она поджигала газеты в подъезде и разбила оконные стекла в своей квартире.
Анонимный свидетель происшествия рассказал журналистам издания: «Похоже, у неё не всё в порядке с психикой. Она разбила окна, потом начала выбрасывать деньги. Полиция выяснила, что она также поджигала газеты в подъезде, возможно, это и привело к пожару в её квартире».
По словам свидетеля, сама хозяйка квартиры не получила травм.
В МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил 13 августа в 21:38. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар за 20 минут. Огнём были охвачены предметы быта на площади 16 квадратных метров. Женщину эвакуировали из горящей квартиры. В тушении участвовали 12 спасателей и 4 единицы техники. Пятнадцать жильцов самостоятельно покинули здание.