Жительница Новосибирска выбила окна в своей квартире и попыталась ее сжечь

Анонимный свидетель происшествия рассказал журналистам издания: «Похоже, у неё не всё в порядке с психикой. Она разбила окна, потом начала выбрасывать деньги. Полиция выяснила, что она также поджигала газеты в подъезде, возможно, это и привело к пожару в её квартире».