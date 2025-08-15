Мария Багреева: оборот сферы услуг в Москве в 1 полугодии вырос на 2,2%

Объем платных услуг населению в столице по итогам шести первых месяцев 2025 года достиг 2,2 трлн рублей, что на 2,2% больше в сопоставимых ценах, чем в первом полугодии предыдущего года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Сфера услуг Москвы развивается в том числе благодаря активному внедрению цифровых сервисов, которые делают жизнь горожан проще и удобнее и повышают доступность и привлекательность услуг», — подчеркнула Мария Багреева.
По словам заммэра, наибольший вклад в положительную динамику внесли электронные сервисы, услуги связи и образования.
Например, почти на 30%, до 210,2 млрд рублей, увеличили оборот электронные сервисы, до 223,1 млрд рублей, на 4,5%, сфера связи. Среди самых востребованных направлений — онлайн-консультации, услуги стриминговых платформ, облачных сервисов, а также суперприложения цифровых эксосистем, объединяющих различные функции в рамках одного мобильного приложения.
Благодаря высокому спросу на услуги дополнительного профобразования, например, программы переподготовки и повышения квалификации, до 172,6 млрд рублей выросла выручка образовательных организаций, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Еще одной причиной роста привлекательности таких услуг для населения стало увеличение налоговых вычетов на обучение.
Оборот спортивных организаций вырос на 7,6% (30,5 млрд рублей), турагентств — на 5,3% (39,9 млрд рублей), гостиниц — на 3,75 (44,4 млрд рублей), учреждений культуры — на 3,3% (52,6 млрд рублей).