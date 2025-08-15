Мария Багреева: оборот сферы услуг в Москве в 1 полугодии вырос на 2,2%

Объем платных услуг населению в столице по итогам шести первых месяцев 2025 года достиг 2,2 трлн рублей, что на 2,2% больше в сопоставимых ценах, чем в первом полугодии предыдущего года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.