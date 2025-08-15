Почти на две недели закроют один из перекрестков в Алматы

По информации ТОО «Алматинские тепловые сети», в Бостандыкском районе продолжается плановая реконструкция теплосетей — осуществляется замена теплотрассы общей протяженностью 1,2 км, введенной в эксплуатацию в 1984 году. В связи с этим с 16 августа по 27 августа будет временно ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова.