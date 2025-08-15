Почти на две недели закроют один из перекрестков в Алматы

По информации ТОО «Алматинские тепловые сети», в Бостандыкском районе продолжается плановая реконструкция теплосетей — осуществляется замена теплотрассы общей протяженностью 1,2 км, введенной в эксплуатацию в 1984 году. В связи с этим с 16 августа по 27 августа будет временно ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова.
«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена», — добавили в компании.
Сообщается, что данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных жилых домов, 4 детских сада, 2 больницы и 27 других объектов.
Напомним, также до 17 августа движение автотранспорта будет ограничено на улице Байзакова от проспекта Райымбека в обоих направлениях.