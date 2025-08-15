В Уфе назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа. Среди вакансий на основе более 67 тыс объявлений есть такие, которые предлагают по 110−1180 тыс. рублей.
По данным сервиса SuperJob, наибольшую зарплату в Уфе предлагают оператору станков с числовым программным управлением. Работодатели готовы платить от 109 тысяч рублей в месяц, при этом предусмотрена компенсация аренды жилья для соискателей из других регионов, а также предоставляются бесплатные комплексные обеды. На 2 месте — вакансия руководителя финансово-экономического отдела в клининговой компании. Зарплатный диапазон составляет от 100 до 180 тысяч рублей в месяц, в зависимости от опыта и квалификации кандидата. Третье место занимает менеджер по работе с клиентами. Ему готовы платить от 100 тысяч рублей ежемесячно.
Также в пятерку прибыльных предложений попали монтажники систем вентиляции и кондиционирования (80−110 тыс рублей) и электромеханики (70−100 тысяч рублей). Сообщается, что схожие тенденции наблюдаются и в других российских городах. Хотя, например, в Москве и Екатеринбурге самыми доходными оказались предложения для врачей. Вакансии с зарплатами свыше 150 тысяч рублей в месяц также были размещены для водителей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Челябинске.