56 школьников из Иркутской области получат премии губернатора региона

Денежный размер награды варьируется от 20 до 40 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

56 школьников из Иркутской области получат премии губернатора за победу в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Денежную награду получат и педагоги. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Приангарья, размер премии варьируется от 20 до 40 тысяч рублей. Педагогам, которые подготовили участников, вручат вознаграждение, равное премии их ученика, за каждого такого участника.

— Ученики соревновались по 24 образовательным предметам. Региональный этап олимпиады выявил 53 победителя, из которых шестеро достигли призовых мест. В финале олимпиады призерами стали семь человек. Двое из них, представляющие Иркутскую область, одержали победу во Всероссийской олимпиаде школьников, — уточнили в пресс-службе правительства.

Победители и призеры смогут без вступительных испытаний поступить в любой российский вуз по профилю олимпиады. Эта льгота действует четыре года. Также будущие студенты будут получать ежемесячную стипендию в пять тысяч рублей.