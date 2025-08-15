56 школьников из Иркутской области получат премии губернатора региона

56 школьников из Иркутской области получат премии губернатора за победу в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Денежную награду получат и педагоги. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Приангарья, размер премии варьируется от 20 до 40 тысяч рублей. Педагогам, которые подготовили участников, вручат вознаграждение, равное премии их ученика, за каждого такого участника.