Умерла Жаклин Безос — мать главы Amazon Джеффа Безоса. Печальную новость сообщил фонд семьи Безос.
78-летняя Жаклин скончалась в своём доме в Майами. Причина смерти не уточняется, однако известно, что в 2020 году у неё диагностировали деменцию.
В официальном заявлении Фонд назвал Джеки «воплощением силы воли, доброты и служения другим». Особую благодарность семья выразила мужу Майку Безосу, который до последнего находился рядом с супругой, и медицинскому персоналу.
Джефф Безос опубликовал проникновенный пост в соцсети, вспоминая, что именно родители в 1995 году инвестировали $250 тысяч в начинающий Amazon. Новая жена Джеффа Лорен Санчес поддержала семью, разместив в своих соцсетях символ разбитого сердца.
Жаклин родила Джеффа в 17 лет от первого мужа Теда Йоргенсена, но вскоре развелась. Последние минуты жизни она провела в окружении детей, внуков и мужа.
