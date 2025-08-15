Ричмонд
Умерла Жаклин Безос, мать главы Amazon Джеффа Безоса

Мать главы Amazon Жаклин Безос умерла в возрасте 78 лет.

Умерла Жаклин Безос — мать главы Amazon Джеффа Безоса. Печальную новость сообщил фонд семьи Безос.

78-летняя Жаклин скончалась в своём доме в Майами. Причина смерти не уточняется, однако известно, что в 2020 году у неё диагностировали деменцию.

В официальном заявлении Фонд назвал Джеки «воплощением силы воли, доброты и служения другим». Особую благодарность семья выразила мужу Майку Безосу, который до последнего находился рядом с супругой, и медицинскому персоналу.

Джефф Безос опубликовал проникновенный пост в соцсети, вспоминая, что именно родители в 1995 году инвестировали $250 тысяч в начинающий Amazon. Новая жена Джеффа Лорен Санчес поддержала семью, разместив в своих соцсетях символ разбитого сердца.

Жаклин родила Джеффа в 17 лет от первого мужа Теда Йоргенсена, но вскоре развелась. Последние минуты жизни она провела в окружении детей, внуков и мужа.

Прежде из жизни ушел Ларри Гиллстром, один из основателей, гитарист, клавишник и бэк-вокалист группы Kick Axe. Ему было 69 лет. Причиной его ухода из жизни стала онкология. До последнего он сохранял оптимизм и продолжал работать.

