Умерла Жаклин Безос, мать главы Amazon Джеффа Безоса

Прежде из жизни ушел Ларри Гиллстром, один из основателей, гитарист, клавишник и бэк-вокалист группы Kick Axe. Ему было 69 лет. Причиной его ухода из жизни стала онкология. До последнего он сохранял оптимизм и продолжал работать.