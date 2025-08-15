Ричмонд
«13 доставок в 2024 году и восемь — в 2025». Минздрав Беларуси привлек авиацию МЧС для оперативной доставки донорских органов

Минздрав Беларуси показал видео, как авиация МЧС доставляет донорские органы.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси показал видео, как авиация МЧС доставляет донорские органы. Информация и видео размещены в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.

В ведомстве заметили, что современный мир требует использования различных мобильных решений.

«Один из примеров взаимодействия Минздрава и МЧС — использование санитарной авиации для доставки донорских органов», — отметили в сообщении.

В Минздраве заметили, что доставка вертолетами МЧС «драгоценного» груза является для сотрудников Республиканского научно-практического центра «Кардиология» привычным делом. Уже более десяти лет спасатели используют вертолеты и стадион минской школы № 105 для перевозки донорских органов.

В пресс-службе уточнили, что за прошлый год вертолет осуществил для РНПЦ 13 доставок, а за 2025 год — восемь.

«Кстати, сегодня рано утром спасатели МЧС, совместно с врачами РНПЦ “Кардиология”, вновь спасли чью-то жизнь, вовремя доставив донорский орган!» — акцентировали внимание в ведомстве.

