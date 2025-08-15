В Новосибирске третий ребенок-мигрант не справился с тестом по русскому

Первое тестирование состоялось 20 мая 2025 года, повторное можно пройти только через три месяца.
В Новосибирске отмечается проблема: многие дети, прибывшие из других стран, испытывают серьезные затруднения при сдаче экзаменов по русскому языку.
По информации, предоставленной городской администрацией, в период с 20 мая по 12 августа текущего года из 162 учеников, принимавших участие в тестировании, 59 не смогли успешно пройти проверку уровня владения языком. Это означает, что почти треть участников не справилась с заданием.
Первый этап тестирования был проведен 20 мая 2025 года. Пересдача экзамена возможна лишь спустя три месяца.
Как отмечают преподаватели, самые большие сложности у детей возникают при выполнении заданий, требующих понимания и анализа текстовой информации. Особую трудность представляют задания на определение главной мысли текста, выявление причинно-следственных связей и понимание скрытого смысла высказываний.
Кроме того, многие ученики испытывают проблемы с грамматикой и лексикой, что сказывается на их способности формулировать собственные мысли и аргументировать свою точку зрения.