Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске третий ребенок-мигрант не справился с тестом по русскому

Первое тестирование состоялось 20 мая 2025 года, повторное можно пройти только через три месяца.

Первое тестирование состоялось 20 мая 2025 года, повторное можно пройти только через три месяца.

В Новосибирске отмечается проблема: многие дети, прибывшие из других стран, испытывают серьезные затруднения при сдаче экзаменов по русскому языку.

По информации, предоставленной городской администрацией, в период с 20 мая по 12 августа текущего года из 162 учеников, принимавших участие в тестировании, 59 не смогли успешно пройти проверку уровня владения языком. Это означает, что почти треть участников не справилась с заданием.

Первый этап тестирования был проведен 20 мая 2025 года. Пересдача экзамена возможна лишь спустя три месяца.

Как отмечают преподаватели, самые большие сложности у детей возникают при выполнении заданий, требующих понимания и анализа текстовой информации. Особую трудность представляют задания на определение главной мысли текста, выявление причинно-следственных связей и понимание скрытого смысла высказываний.

Кроме того, многие ученики испытывают проблемы с грамматикой и лексикой, что сказывается на их способности формулировать собственные мысли и аргументировать свою точку зрения.