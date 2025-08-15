Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корреспондент aif.ru рассказал об организации саммита РФ и США на Аляске

Для российских журналистов организовано бесплатное питание и предоставлено все необходимое для проживания и работы.

Источник: Аргументы и факты

Корреспондент aif.ru Глеб Иванов рассказал об организации условий для журналистов российского пула, которые работают на саммите президентов России и США на Аляске.

Поскольку о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стало известно только неделю назад, на организацию саммита было отведено очень мало времени. Нужно было решить много вопросов, в том числе вопрос размещения журналистов.

Так как в местных отелях все места были заняты, было решено разместить россиян на специально переоборудованной ледовой арене Alaska Airlines Center. Там для них организовали спальные места и базовые условия для комфортного пребывания.

«Спартанские условия, но местные очень отзывчивые, стараются помочь, рассказывают, где что можно получить», — рассказал Глеб Иванов, отметив, что изначально в Анкоридже не знали, сколько именно представителей СМИ приедет из России, но как только журналисты прибыли, им в течение двух часов было предоставлено все необходимое.

Кроме того, для представителей организовано бесплатное питание. «Все делается с улыбкой и желанием помочь», — сказал корреспондент aif.ru.

Саммит президентов России и США на Аляске пройдет 15 августа.

Ранее сообщалось, что российских журналистов, освещающих переговоры, поселили на специально переоборудованной ледовой арене.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше