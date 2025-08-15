Корреспондент aif.ru рассказал об организации саммита РФ и США на Аляске

Корреспондент aif.ru Глеб Иванов рассказал об организации условий для журналистов российского пула, которые работают на саммите президентов России и США на Аляске.
Поскольку о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стало известно только неделю назад, на организацию саммита было отведено очень мало времени. Нужно было решить много вопросов, в том числе вопрос размещения журналистов.
Так как в местных отелях все места были заняты, было решено разместить россиян на специально переоборудованной ледовой арене Alaska Airlines Center. Там для них организовали спальные места и базовые условия для комфортного пребывания.
«Спартанские условия, но местные очень отзывчивые, стараются помочь, рассказывают, где что можно получить», — рассказал Глеб Иванов, отметив, что изначально в Анкоридже не знали, сколько именно представителей СМИ приедет из России, но как только журналисты прибыли, им в течение двух часов было предоставлено все необходимое.
Кроме того, для представителей организовано бесплатное питание. «Все делается с улыбкой и желанием помочь», — сказал корреспондент aif.ru.
Саммит президентов России и США на Аляске пройдет 15 августа.
