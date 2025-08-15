Корреспондент aif.ru рассказал об организации саммита РФ и США на Аляске

«Спартанские условия, но местные очень отзывчивые, стараются помочь, рассказывают, где что можно получить», — рассказал Глеб Иванов, отметив, что изначально в Анкоридже не знали, сколько именно представителей СМИ приедет из России, но как только журналисты прибыли, им в течение двух часов было предоставлено все необходимое.