Беларусь закупает в России свинину для производства колбас и тушенки. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В ведомстве уточнили, что белорусская сторона в полном объеме обеспечивает потребность внутреннего рынка в готовых продуктах переработки мяса за счет собственного производства. На протяжении пяти лет в стране видна устойчивая тенденция роста, связанная с производством готовых мясных изделий.
«В среднем на одного белоруса в год потребляется 103 кг мяса», — отметили в пресс-службе.
В Минсельхозпроде заметили, что Беларусь является лидером по производству мяса в перерасчете на душу населения среди стран СНГ. Вместе с тем для того, чтобы загрузить мощности мясоперерабатывающих организаций, а также максимально увеличить объемы производства колбасных изделий, готовых и консервированных изделий из мяса, свинину закупают и за границей.
— Основной объем свинины для промышленной переработки ввозится из России с целью ее переработки и реализации в виде готовой мясной продукции за пределы страны", — подчеркнули в Минсельхозпроде.
