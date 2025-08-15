Беларусь закупает в России свинину для производства колбас и тушенки

В Минсельхозпроде заметили, что Беларусь является лидером по производству мяса в перерасчете на душу населения среди стран СНГ. Вместе с тем для того, чтобы загрузить мощности мясоперерабатывающих организаций, а также максимально увеличить объемы производства колбасных изделий, готовых и консервированных изделий из мяса, свинину закупают и за границей.