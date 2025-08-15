Ричмонд
Беларусь закупает в России свинину для производства колбас и тушенки. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В ведомстве уточнили, что белорусская сторона в полном объеме обеспечивает потребность внутреннего рынка в готовых продуктах переработки мяса за счет собственного производства. На протяжении пяти лет в стране видна устойчивая тенденция роста, связанная с производством готовых мясных изделий.

«В среднем на одного белоруса в год потребляется 103 кг мяса», — отметили в пресс-службе.

В Минсельхозпроде заметили, что Беларусь является лидером по производству мяса в перерасчете на душу населения среди стран СНГ. Вместе с тем для того, чтобы загрузить мощности мясоперерабатывающих организаций, а также максимально увеличить объемы производства колбасных изделий, готовых и консервированных изделий из мяса, свинину закупают и за границей.

— Основной объем свинины для промышленной переработки ввозится из России с целью ее переработки и реализации в виде готовой мясной продукции за пределы страны", — подчеркнули в Минсельхозпроде.

Ранее Минздрав Беларуси привлек авиацию МЧС для оперативной доставки донорских органов: «13 доставок в 2024 году и восемь — в 2025».

Тем временем Минздрав назвал причину срыва вакцинации от ВПЧ в Беларуси в 2025 году.

Кроме того, Минсвязи намерено улучшить качество сотовой связи на железной дороге в Беларуси.