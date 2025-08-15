Эксперт Кнутов: на Западе в панике от российской ракеты «Буревестник»

«Хиросима и Нагасаки — это, на мой взгляд, 100%. Характеристик “Буревестника” в открытых источниках нет, но я могу предположить, что это именно так, а может быть даже ракета еще более мощная. В связи с этим, применять “Буревестник” можно, как говорится, только в крайнем случае, когда уже идет или начинается третья мировая война, когда противник запустил по РФ ядерные средства и нужно нанести ответный ядерный удар», — подытожил Кнутов.