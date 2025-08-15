Эксперт Кнутов: на Западе в панике от российской ракеты «Буревестник»

Межконтинентальная крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник», которую недавно испытала Россия, вызывает настоящую панику на Западе, сказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Здесь принцип работы какой: воздух, проходя сквозь компактный ядерный реактор, резко нагревается, и таким образом образуется струя, которая позволяет крылатой ракете совершать полет столько времени, сколько, собственно, работает реактор. А это достаточно длительный период», — сказал Кнутов.
То есть, пояснил эксперт, главным преимуществом «Буревестника» является его большая дальность и то, что ракета может прокладывать себе кратчайший путь до цели, огибая места размещения противовоздушных систем ПВО противника, и в итоге атаковать цели с неожиданной стороны.
«Это практически не делает на сегодняшний день ни одна из крылатых ракет мира. И сбить “Буревестник” практически невозможно. Поэтому, конечно, на Западе сейчас все в панике. США, кстати, пытались в свое время разработать подобное вооружение, но потом отказались от этой идеи, думаю, просто потому, что не смогли», — отметил Кнутов.
Военный эксперт также акцентировал, что «Буревестник» является оружием Судного дня, а масштаб удара, который он может нанести, сравним с последствиями атаки на Хиросиму и Нагасаки.
«Хиросима и Нагасаки — это, на мой взгляд, 100%. Характеристик “Буревестника” в открытых источниках нет, но я могу предположить, что это именно так, а может быть даже ракета еще более мощная. В связи с этим, применять “Буревестник” можно, как говорится, только в крайнем случае, когда уже идет или начинается третья мировая война, когда противник запустил по РФ ядерные средства и нужно нанести ответный ядерный удар», — подытожил Кнутов.
Ранее обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь отметил, что на Западе встревожились из-за испытания «Буревестника». Ранее CNN признал, что эту ракету не способна перехватить ни одна система противовоздушной обороны.
Напомним, на пленарном заседании клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин рассказал, что «Буревестник» имеет почти неограниченную дальность полета из-за ядерной энергетической установки. По словам российского лидера, она успешно прошла испытания.